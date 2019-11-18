Московское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик» Встреча прошла в Нижнекамске.

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«Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:6 (1:2, 0:3, 3:1).

У победителей отличились Игорь Полыгалов (7-я и 39-я минуты), Дмитрий Яшкин (10-я и 36-я), Андрей Алексеев (37-я) и Юусо Хиетанен (43-я). У проигравших шайбы на счету Ильдара Шиксатдарова (17-я), Якоба Берглунда (58-я), Райана Мерфи (60-я) и Максима Грошева (60-я).

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. «Динамо» в третий раз кряду победило.

Москвичи занимают третье место в Западной конференции, нижнекамцы идут шестыми на Востоке.

20 ноября динамовцы встретятся на выезде с одноклубниками из Риги, а «Нефтехимик» 22 ноября примет дома «Куньлунь».