«Северсталь» в Москве переиграла ЦСКА, прервав серию из 10 поражений

ЦСКА дома уступил в овертайме «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
У гостей дубль оформил Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты), у хозяев отличился Кирилл Капризов (55-я).
«Северсталь» прервала серию поражений, которая длилась с 17 октября (10 поражений подряд). ЦСКА проиграл в четвертый раз кряду.
Москвичи продолжают лидировать на Западе, череповчане идут десятыми.
20 ноября армейцы сыграют на выезде с «Витязем», а «Северсталь» в тот же день встретится в гостях с «Сочи».
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