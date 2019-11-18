«Авангард» дома победил «Салават Юлаев»

«Авангард» одержал уверенную домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
В составе хозяев отличились Алексей Потапов (11-я минута), Сергей Широков (28-я), Тэйлор Бек (40-я) и Егор Мартынов (52-я). Единственную шайбу у гостей забросил Линус Умарк (38-я).
«Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции, «Салават» – третий.
21 ноября омичи примут в Балашихе «Автомобилист», уфимцы днем ранее сыграют дома с «Куньлунем».
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей «Никто не знает границ его потенциала» Так после победного гола юниора в субботнем овертайме с «Миннесотой» высказался об Андрее Свечникове Род Бриндамор. 18.11.2019 19:00 Хоккей Славин Виталий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Брагин фаворит МЧМ Несмотря на поражение в Суперсерии-2019, мы с оптимизмом смотрим в будущее – наша «молодежка» поедет в Чехию на молодежный чемпионат мира одним из главных претендентов на золотые медали. 18.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав