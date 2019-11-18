«Авангард» дома победил «Салават Юлаев» - Советский спорт
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18 ноября 2019 21:59ХоккейАбушкин Руслан

«Авангард» дома победил «Салават Юлаев»

Встреча прошла на «Арене Балашиха».

«Авангард» одержал уверенную домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев отличились Алексей Потапов (11-я минута), Сергей Широков (28-я), Тэйлор Бек (40-я) и Егор Мартынов (52-я). Единственную шайбу у гостей забросил Линус Умарк (38-я).

«Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции, «Салават» – третий.

21 ноября омичи примут в Балашихе «Автомобилист», уфимцы днем ранее сыграют дома с «Куньлунем».

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