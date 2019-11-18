Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 22:19ХоккейГригорьевская Юлия

Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Что происходит с командой?
– Трудно сказать. Все бывает. Вроде мы стараемся делать все, что обычно, но где-то не везет, где-то не получается, вот и проигрываем.

– Когда вы последний раз проигрывали четыре матча подряд в своей карьере?
– Не помню.

– Расскажите о том моменте, когда вы забросили шайбу и сравняли счет. На дальней штанге вовремя подстраховали?
– Я никого не страховал. Обычно страхуют в обороне. Это был игровой момент в атаке. Хорошо отдал Вей и я забил.

В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 17.11.2019 00:00 Футбол Яременко Николай
Уно – четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
22:24 ММА Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент
22:19 Хоккей Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд
21:59 Хоккей «Авангард» дома победил «Салават Юлаев»
21:50 Футбол «Реал» подтвердил травму Хамеса
21:48 Хоккей «Северсталь» в Москве переиграла ЦСКА, прервав серию из 10 поражений
21:26 Хоккей Московское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик»
21:22 Футбол Евгений Коноплянка: Тедеско – хороший специалист. Он мне импонировал как тренер
20:51 Футбол СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей
20:28 Олимпиада WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
20:09 Теннис Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса
19:50 Баскетбол Кириленко номинирован на попадание в команду десятилетия Евролиги
19:35 Теннис Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса
19:16 Теннис Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело
18:47 ММА Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
18:31 Футбол Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам
16:32 Футбол Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию
16:27 Футбол Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов»
16:18 Футбол Адиев возглавил символическую сборную 24-го тура ФНЛ
16:06 Формула-1 Даниил Квят: Мы набрали много очков – это отличное достижение для «Торо Россо»
15:58 Формула-1 Франц Тост: Если бы не машина безопасности, Квят смог бы финишировать выше
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array