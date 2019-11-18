Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд

– Что происходит с командой?
– Трудно сказать. Все бывает. Вроде мы стараемся делать все, что обычно, но где-то не везет, где-то не получается, вот и проигрываем.
– Когда вы последний раз проигрывали четыре матча подряд в своей карьере?
– Не помню.
– Расскажите о том моменте, когда вы забросили шайбу и сравняли счет. На дальней штанге вовремя подстраховали?
– Я никого не страховал. Обычно страхуют в обороне. Это был игровой момент в атаке. Хорошо отдал Вей и я забил.
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