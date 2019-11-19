Игорь Никитин: Не все получается у нас в последнее время - Советский спорт
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19 ноября 2019 01:49Хоккей

Игорь Никитин: Не все получается у нас в последнее время

Накануне, 18 ноября армейцы потерпели четвертое поражение кряду.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).

– Не все получается у нас в последнее время, но мы работаем. Нам удалось сравнять счет – это позитивный момент, не хочется останавливаться на негативе.

– Впереди матч с «Витязем» в Подольске, который тоже терпит поражение за поражением…
– Будем готовиться. С учетом ошибок. Не забыли и о поражении от «Витязя» дома.

На сегодняшний день ЦСКА продолжает лидировать на Западе, а «Северсталь» занимает 10-ю позицию.

20 ноября армейцы сыграют на выезде с «Витязем», а «Северсталь» в тот же день встретится в гостях с «Сочи».

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