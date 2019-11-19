Александр Крылов: Мы ждем Ковальчука в «Авангарде» Форвард «Лос-Анджелеса» не сыграл в четырех подряд матчах команды.

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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможном возвращении в Россию форварда Ильи Ковальчука.

«Я бы на его месте, конечно, закончил карьеру в «Спартаке», – приводит слова Крылова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это было бы красиво. Но Ковальчук не хочет заканчивать.

Поэтому мы не говорим об окончании его карьеры. Мы говорим о ее продолжении. И тут есть два варианта. Первый – все-таки зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй – мы его ждем в «Авангарде».

Напомним, Ковальчук является воспитанником «Спартака», из которого уехал в НХЛ в 2001 году.

36-летний нападающий пропустил четыре подряд матча «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что «короли» могут вывести его из состава.

Отметим, что Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в «Атланте».