Боб Хартли: Считаю Ковальчука одним из своих сыновей Ковальчук пропустил четыре подряд матча «Лос-Анджелеса».

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался о форварде «Лос-Анджелеса» Илье Ковальчуке.

«Конечно, все знают, как я ценю и уважаю Ковальчука, – приводит слова канадца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я тренировал Ковальчука в «Атланте», когда он был совсем молодым. Вообще я считаю Илью, если брать масштабно, одним из своих сыновей. Безгранично уважаю этого парня».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил четыре подряд матча «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что клуб может вывести его из состава или попытаться обменять.

Отметим, что Хартли возглавил «Авангарда» по совету Ковальчука.