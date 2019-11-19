Александр Овечкин: Мы контролировали шайбу, вели игру, и вот результат «Вашингтон» победил «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Анахаймом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вы сами видели, как мы начали игру, – приводит слова 34-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Мы контролировали шайбу, вели игру, и вот результат. Мы держались вместе, что является очень хорошим знаком. И очки нам удалось набрать важные».

Отметим, что Овечкин забросил в этом матче свою 15-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство в начале второго периода. Теперь форвард занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

«Вашингтон» набрал 36 очков и продолжает лидировать во всей лиге. В следующем матче 20 ноября команда сыграет в гостях с «Рейнджерс».