Гарнет Хэтэуэй – о плевке в Гудбрансона: Этому нет места в лиге, я поступил на эмоциях Форвард «Вашингтона» получил матч-штраф за плевок в соперника во время драки.

Форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) прокомментировал свой матч-штраф, который он получил за плевок в защитника «уток» Эрика Гудбрансона

«Да, этому нет места в лиге, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт лиги. – Я сделал это на эмоциях. Такие вещи не планируются, я так просто среагировал на удар Гудбрансона исподтишка».

Напомним, за 34 секунды до конца второго периода на площадке завязалась массовая драка шесть игроков. Также матч-штраф получил форвард «Анахайма» Ник Ричи.

При этом в том же моменте «Вашингтон» забил гол, в котором Хэтэуэй стал ассистентом.