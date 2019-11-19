«Барыс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста»

В основное время встречи в составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Питер Холланд (10-я минута) и Найджел Доус (43). У казахстанской команды точными бросками отличились Дмитрий Шевченко (30) и Линус Виделль (46).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Даррен Диц (61).
В следующем туре «Автомобилист», прервавший свою серию из четырех побед, в гостях сыграет против «Авангарда», а «Барыс», одержавший вторую победу в последних восьми матчах сезона, на своем льду встретится с «Ак Барсом».
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