«Барыс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста» Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме проиграли «Барысу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Питер Холланд (10-я минута) и Найджел Доус (43). У казахстанской команды точными бросками отличились Дмитрий Шевченко (30) и Линус Виделль (46).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Даррен Диц (61).

В следующем туре «Автомобилист», прервавший свою серию из четырех побед, в гостях сыграет против «Авангарда», а «Барыс», одержавший вторую победу в последних восьми матчах сезона, на своем льду встретится с «Ак Барсом».