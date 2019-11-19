«Трактор» дома проиграл «Йокериту», потерпев пятое поражение в чемпионате подряд Хоккеисты «Трактора» уступили «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

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В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута), Антти Оксанен (6), Вели-Матти Савинайнен (22, 34) и Ессе Йоэнсуу (39). У челябинской команды точными бросками отличились Ник Бэйлен (28) и Томаш Гика (59).

В следующем туре «Трактор», потерпевший 11-е поражение в последних 13 встречах, на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Йокерит», одержавший третью победу в последних пяти матчах сезона, дома встретится с московским «Динамо».