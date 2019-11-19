Андрей Мартемьянов: В матче с «Барысом» были ошибки, были и хорошие моменты Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о поражении команды в гостевом матче с «Барысом» (2:3 ОТ).

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- Хороший накал в матче был. Игра весь матч держала в напряжении. Я считаю, соперники равные. Были ошибки, были и хорошие моменты, - цитирует специалиста пресс-службу «Барыса».

Добавим, что в следующем матче «Автомобилист», прервавший свою серию из четырех побед, в гостях сыграет против «Авангарда».