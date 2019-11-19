Лаури Марьямяки: Очень рад, что у Контиолы сегодня все получилось - Советский спорт
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19 ноября 2019 21:49Хоккей

Лаури Марьямяки: Очень рад, что у Контиолы сегодня все получилось

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2).

- Начали хорошо, забили быстро два гола и это очень сильно нам помогло. Контиола специально настраивался на «Трактор»? У него было тяжелое время, сегодня у него 1+2. Я радуюсь, что он сегодня играл в Челябинске, где он провел три года. Я очень рад, что у него сегодня все получилось, - приводит слова Марьямяки пресс-служба «Трактора».

Добавим, что в следующем матче «Йокерит», одержавший третью победу в последних пяти матчах сезона, дома встретится с московским «Динамо».

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