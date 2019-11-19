Эл Айфрейт: Каждый раз бросок Овечкина - это настоящая головоломка для голкипера - Советский спорт
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19 ноября 2019 22:20Хоккей

Эл Айфрейт: Каждый раз бросок Овечкина - это настоящая головоломка для голкипера

Легендарный в прошлом защитник «Вашингтона» Эл Айфрейт поделился мнением о броске капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

- После поперечного паса Овечкин может отправить шайбу в верхний угол или в нижний, в ближний или в дальний. Вратарь никогда не знает наверняка. Если он переместится слишком быстро, а бросок пойдет под дальнюю штангу, то он поймает воздух. Если задержится, а бросок пойдет под ближнюю - он просто не успеет. Каждый раз это настоящая головоломка для голкипера, - приводит слова Айфрейта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что накануне в матче против «Анахайма» (5:2) Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в текущем сезоне, реализовав большинство в начале второго периода. Теперь российский форвард занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

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