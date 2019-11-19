«Торпедо» на своем льду переиграло минское «Динамо»

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Варнаков (3-я минута), Тай Рэтти (42-я) и Куинтон Хауден (59-я). У минского клуба отличились Олег Евенко (39-я) и Тему Пулккинен (60-я).
В следующем матче «Торпедо», одержавшее четвертую победу в пяти последних матчах чемпионата, в гостях сыграет против «Сибири», а «Динамо», потерпевшее 13-е поражение в 15 последних играх текущего сезона, на выезде встретится со «Спартаком».
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17.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем