Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно

- Сегодня мы завершали небольшой цикл домашних матчей, завтра у команды будет выходной. Хотелось завершить это все на победной ноте, поэтому вышли более сконцентрированными на игру, старались сыграть более уверенно и надежно, - приводит слова Варнакова «РИА Новости».
Добавим, что в следующем матче «Торпедо», одержавшее четвертую победу в пяти последних матчах чемпионата, в гостях сыграет против «Сибири».
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