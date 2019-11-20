Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков – о победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (3:2).

- Сегодня мы завершали небольшой цикл домашних матчей, завтра у команды будет выходной. Хотелось завершить это все на победной ноте, поэтому вышли более сконцентрированными на игру, старались сыграть более уверенно и надежно, - приводит слова Варнакова «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче «Торпедо», одержавшее четвертую победу в пяти последних матчах чемпионата, в гостях сыграет против «Сибири».