«Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова «Блюзмены» прервали серию из трех поражений подряд.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» победил «Тампу-Бэй» со счетом 3:1. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Стоит отметить, что российский форвард «молний» Никита Кучеров получил травму и на третий период не вышел.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)