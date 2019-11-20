«Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова - Советский спорт
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20 ноября 2019 09:15ХоккейНечаев Юрий

«Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова

«Блюзмены» прервали серию из трех поражений подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» победил «Тампу-Бэй» со счетом 3:1. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Стоит отметить, что российский форвард «молний» Никита Кучеров получил травму и на третий период не вышел.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

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