«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме Малкин отметился двумя результативными передачами.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» (4:5).

Решающую шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон. Российский форвард хозяев Евгении Малкин отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков из 31.

Для «островитян» эта победа стала четвертой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Раст – 7 (бол., Гюнтцель, Малкин), 11:34 – 1:0. Танев – 4 (Марино, Маккэн), 16:18 – 2:0. Бовилье – 7 (Ледди, Нельсон), 22:39 – 2:1. Нельсон – 5 (Ледди, Брассар), 25:30 – 2:2. Танев – 5 (Петтерссон, Кахун), 34:31 – 3:2. Гюнтцель – 10 (бол., Гальченюк, Малкин), 42:39 – 4:2. Бэйли – 7 (Эберле, Тэйвз), 55:41 – 4:3. Пулок – 3 (Брассар, Ледди), 58:28 – 4:4. Нельсон – 6 (Бовилье), 62:55 — 4:5.

Вратари: Мюррей – Варламов (57:33 – 58:28).