Джон Купер: Кучеров пытался вернуться на лед, но не смог Форвард «Тампы-Бэй» получил травму во втором периоде матча с «Сент-Луисом».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3) высказался о травме форварда Никиты Кучерова.

«Это был серьезный удар, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – У меня нет новой информации. Он не вернулся на лед не из-за протокола о сотрясении. Он просто не смог – пытался, но не смог».

Отметим, что 26-летний российский нападающий получил травму верхней части тела в конце второго периода в результате силового приема от форварда Брэйдена Шенна, после чего больше не выходил на лед.

В следующем матче 22 ноября «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Чикаго».