Данила Галенюк: Поехал поздравлять Ткачева, а по арене объявили, что забил я Защитник СКА забросил свою первую шайбу в КХЛ.

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Защитник СКА Данила Галенюк, признанный лучшим игроком обороны десятой недели регулярного чемпионата КХЛ, высказался о своей первой заброшенной шайбы в лиге.

19-летний Галенюк отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

«В том моменте я увидел голову Володи Ткачева и решил: отдаю ему передачу, – приводит слова Галенюка официальный сайт лиги. – Убрал соперника, набросил на ворота. И в суматохе вижу, что шайба зашла. Поехал поздравлять Ткачева, сажусь на скамейку, и вдруг по арене объявляют: «Гол забил Данила Галенюк».

В нынешнем сезоне Галенюк провел 27 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+4».