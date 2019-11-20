«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив «Ак Барсу» Встреча прошла в Новосибирске.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Ак Барс» завершился победой гостей со счетом 4:1.

В составе казанского клуба отличились Мэттью Фрэттин, Кирилл Петров, у которого дубль, а также Данис Зарипов. Единственную шайбу «Сибири» забросил Егор Миловзоров.

Таким образом, подопечные Николая Заварухина потерпели пятое поражение кряду, а команда Дмитрий Квартальнова выиграла четвертый матч подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Ак Барс» – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Фрэттин (Кара, Основин), 02:03 – 0:1; Петров (Викстранд, Азеведо, бол), 33:15 – 0:2; Миловзоров (Руохомаа, Пуустинен, бол), 40:50 – 1:2; Зарипов (Юдин), 47:34 – 1:3; Петров (Рукавишников, Азеведо, бол), 52:26 – 1:4.