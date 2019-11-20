Алексей Житник – об игре ЦСКА: В наше время за такие серии поехали бы в казарму 18 ноября армейцы потерпели четвертое поражение кряду, уступив «Северстали».

Экс-защитник московского ЦСКА Алексей Житник высказался о текущем положении бывшей команды.

«Обычно большие команды, да еще после победы в плей-офф могут тяжело стартовать в сентябре, но ЦСКА угодил в кризис в середине сезона. Для меня это большой и неприятный сюрприз. В наше время при Викторе Васильевиче Тихонове за такие серии, наверное, поехали бы в казарму. Смотрю на состав ЦСКА, он, на мой взгляд, сильнейший в Лиге, что и доказал последний Кубок Гагарина. Откуда спад – не понятно.

Читал в прессе, что скоро в КХЛ введут потолок зарплат. Сейчас ЦСКА – как вроде бы и СКА – за счет финансовых возможностей может оставить конкурентов чуть позади. Когда начнет работать система потолка, все будут решать не деньги, а профессиональные возможности менеджмента, умение выбрать правильный состав и правильного тренера. Есть опасения, что для ЦСКА наступят более тяжелые времена», – цитирует Житника Russia-Hockey.

20 ноября ЦСКА сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». Начало встречи – 19.30 мск.