Самсонов был возвращен из фарм-клуба в основную команду «Вашингтон Кэпиталз»

Команда Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отозвала сразу четырех хоккеистов из своего фарм-клуба. Об этом сегодня объявил генеральный менеджер команды Брайан МакЛеллан.

Сообщается, что в команду вернулись нападающие Бек Маленстина и Майк Сгарбосса, защитник Тайлер Левингтон и российский вратарь Илья Самсонов. Они выступали в Американской хоккейной лиге за команду «Херши Беарс», являющейся фарм-клубом «Вашингтона» с сезона 2005/2006.

Напомним, что 22-летний Самсонов до перехода в НХЛ выступал за магнитогорский «Металлург». В прошлом сезоне он провел 37 встреч в рамках АХЛ, имея 89,8 процентов отраженных бросков за матч.