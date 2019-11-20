«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ - Советский спорт
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20 ноября 2019 19:27ХоккейГичунцев Артур

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча прошла в Уфе.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой российского клуба со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Никита Сошников.

Таким образом, «Салават» прервал серию из двух поражений, а клуб из Пекина уступил в четвертой игре за последние пять матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред Стар» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Сошников (Пашнин, Майоров), 04:02 – 1:0

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