«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой российского клуба со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий Никита Сошников.
Таким образом, «Салават» прервал серию из двух поражений, а клуб из Пекина уступил в четвертой игре за последние пять матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред Стар» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Сошников (Пашнин, Майоров), 04:02 – 1:0
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