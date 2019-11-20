Николай Цулыгин – о победе над «Куньлунем»: Пришлось играть на характере

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги после победы над «Куньлунем» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Была боевая и терпеливая игра – нам пришлось терпеть после тяжелого выезда. Много ночей ребята не спали и было непросто двигаться. Пришлось играть на характере и делать все для победы.
Хорошо, что в первом периоде забили гол. Потом «Куньлунь» здорово играл, доминировал, но мы действовали по счету и играли на победу и, ребята – молодцы, все сами сделали, а где-то здорово сыграл Местола и выручил.
Все, кто на лед выходили, отдали все для победы. Получилась хорошая и боевая победа, с которой поздравляю наших болельщиков», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.
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