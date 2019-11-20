ЦСКА одолел «Витязь» и прервал серию из четырех поражений Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

Хоккеисты московского ЦСКА добыли победу над «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе победителей по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Константин Окулов. Два гола «Витязя» на счету Йоонаса Няттинена и Алексея Бывальцева.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из четырех поражений подряд, а подмосковный клуб потерпел неудачу в пятом поединке кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – ЦСКА – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Григоренко (Вей, бол), 01:14 – 0:1; Толчинский (Попов), 01:33 – 0:2; Няттинен (Бывальцев, Йормакка, бол), 11:39 – 1:2; Бывальцев (Йормакка, Семин), 53:06 – 2:2; Окулов, 63:34 – 2:3