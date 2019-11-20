«Спартак» вырвал победу у «Локомотива» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Московский «Спартак» одержал вторую победу кряду, одолев в родных стенах ярославский «Локомотив» в серии буллитов – 4:3.

В составе красно-белых по шайбе забросили Максим Цыплаков, Дмитрий Вишневский, а также Патрик Херсли и Яков Рылов (в его активе победный буллит). У «Локо» отличились Артем Ильенко, Стефан Да Коста, а также Антон Ландер.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут против минского «Динамо», а «Локомотив» встретится с игроками «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Локомотив» – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2)

Голы: Цыплаков (Никишин, Юньков), 19:26 – 1:0; Ильенко (Накладал, Санников), 20:36 – 1:1; Вишневский (Даугавиньш, Зубов), 32:53 – 2:1; Херсли (Виклунд, Федоров, бол), 41:55 – 3:1; Да Коста (Осипов, Рафиков), 53:20 – 3:2; Ландер (Кронвалль, бол), 58:57 – 3:3; Рылов (ШБ), 65:00 – 4:3