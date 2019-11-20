«Сочи» обыграл «Северсталь» и одержал вторую победу кряду Поединок состоялся в Краснодарском крае.

Хоккеисты «Северстали» потерпели 11-е поражение за 12 матчей, уступив в сегодняшней встрече игрокам «Сочи». Поединок завершился со счетом 4:2.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Шмелев, Денис Мосалев, а также Мальте Стремвалль и Роберт Росен. У «Северстали» дубль оформил Богдан Якимов.

Следующий матч «Сочи» проведет против «Локомотива», а «Северсталь» сыграет с питерским СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Северсталь» – 4:2

Голы: Якимов (Кудако, Кинрейд), 05:08 – 0:1; Якимов (Лишка, Кинрейд, бол), 09:21 – 0:2; Шмелев (Точицкий, Лугин, бол), 34:50 – 1:2; Мосалев (Александров, Шикин, бол), 47:23 – 2:2; Стремвалль (Росен), 58:52 – 3:2; Росен (Стремвалль), 59:36 – 4:2