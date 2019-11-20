Хоккеисты московского «Динамо» обыграли одноклубников из Риги Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

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Московское «Динамо» одержало четвертую победу кряду, победив в гостях рижское «Динамо» со счетом 4:3 ОТ.

В составе бело-голубых по шайбе забросили Юусо Хиетанен, Даниил Тарасов, а также Михал Чайковски и Вадим Шипачев. У хозяев это сделали Брендон Макмиллан, Микелис Редлихс и Кристапс Сотниекс.

Следующий матч москвичи проведут против «Йокерита», а команда из Риги встретится с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Макмиллан (Дарзиньш, Слепец), 27:41 – 1:0; Хиетанен (Щипачев, Чайковски, бол), 29:33 – 1:1; Тарасов (Чайковски, Хиетанен, бол), 38:16 – 1:2; М. Редлихс, 41:18 – 2:2; Сотниекс (Сетдиков, Протапович), 49:52 – 3:2; Чайковски (Шипачев, Яшкин, бол), 56:16 – 3:3; Шипачев (Яшкин), 64:59 – 3:4