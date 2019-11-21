Бэбкок покинул пост наставника «Торонто» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок уволен со своей должности по решению руководства.

Как сообщил президент «Мэйпл Лифс» Брендон Шенахэн, клуб разорвал соглашение со специалистом в связи с неудачным выступлением команды.

На данный момент «Торонто» занимает 10-е место на «Востоке». При этом коллектив из Канады проиграл 6 матчей кряду. Отмечается, что место главного тренера займет Шелдон Кифи.

Добавим, что Бэбкок подписал контракт с «Торонто» в 2015 году. Соглашение рассчитано на 8 лет. За это время специалист должен был получить 50 млн долларов. Он был самым высокооплачиваемым тренером НХЛ.