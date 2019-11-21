Дубль Панарина и гол Бучневича помогли «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» Хоккеисты «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе команды из Нью-Йоркаа заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (22-я и 44-я минуты), Павел Бучневич (45) и Бретт Хауден (54). У «Кэпиталз» точным броском отличился Евгений Кузнецов (48).

Отметим, что Бучневич также записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Рейнджерс», одержавшие третью победу в последних пяти встречах сезона, на выезде встретятся с «Оттавой», а «Вашингтон», потерпевший третье поражение в 12 последних играх чемпионата, на своем льду сыграет против «Ванкувера».