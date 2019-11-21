Брендан Шенахан: Мы пришли к общему мнению, что лучше заменить Бэбкока Президент «Торонто» прокомментировал отставку Майка Бэбкока с поста главного тренера «Мэйпл Лифс».

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- Сегодня мы приняли решение освободить Майка Бэбкока от обязанностей тренера и назначили Шелдона Кифа новым главным тренером команды.

В течение последних пяти сезонов Майк играл ключевую роль в изменении направления развития нашего клуба. Его приверженность поставленным задачам, неустанный труд помогли команде добиться прогресса, и мы благодарны ему за создание здесь надежного фундамента.

В данный момент мы пришли к общему мнению, что лучше заменить его на Шелдона Кифа, - приводит слова Шенахана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 56-летний Бэбкок за свою тренерскую карьеру завоевывал Кубок Стэнли («Детройт» 2008 год), а также приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы) и на чемпионате мира (2004 год).

Бэбкок возглавил «Торонто» 20 мая 2015 года, заключив с «Мэйпл Лифс» восьмилетний контракт на сумму 50 миллионов долларов.

«Торонто Марлис» под руководством Кифа одержал 199 побед в 319 встречах в регулярных чемпионатов АХЛ, дважды став победителем регулярного чемпионата, а также завоевав Кубок Колдера (2018 год).