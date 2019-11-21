Евгений Кузнецов: Сложно, когда ты попадаешь в перекладину, потом еще раз, а затем соперник забивает Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов – о поражении в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

- Сложно, когда у тебя есть шансы, ты попадаешь в перекладину, потом еще раз, а потом соперник забивает два гола в большинстве, - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Кузнецов в этой встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

Добавим, что «Вашингтон», потерпевший третье поражение в 12 последних играх чемпионата, в следующей встрече чемпионата на своем льду сыграет против «Ванкувера».