Кэри Прайс: «Монреаль» провел хороший матч, просто не был за это вознагражден

- Считаю, что мы провели хороший матч в атаке и защите, но просто не были за это вознаграждены, - цитирует голкипера официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Кузнецов в этой встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.
Добавим, что «Монреаль», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, в следующей встрече на своем льду сыграет против «Рейнджерс».
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