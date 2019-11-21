«Адмирал» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2). У хозяев по дублю на свой счет записали Шон Лалонд и Денис Вихарев, еще одну шайбу забросил Александр Осипов. У магнитки дважды отличился Сергей Мозякин, по голу забили Андрей Нестрашил и Эрик О’Делл.

Стоит отметить, что этот матч стал 750-м в КХЛ для защитника «Металлурга» Евгения Бирюкова, причем все встречи он провел в составе магнитогорского клуба.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Голы: Нестрашил — 2 (Антипин), 17:48 — 0:1. Лалонд — 3 (бол., Юнг, Вихарев), 24:53 — 1:1. О'Делл — 5 (Мозякин, Расмуссен), 33:28 — 1:2. Вихарев — 12 (бол., Юнг, Бакош), 38:38 — 2:2. Мозякин — 6 (О'Делл), 40:14 — 2:3. Лалонд — 4 (Альмквист), 41:43 — 3:3. Мозякин — 7, 44:05 — 3:4. Вихарев — 13 (Бутузов, Альмквист), 45:21 — 4:4. Осипов — 3 (В. Стрельцов), 51:20 — 5:4.