«Спартак» разгромил минское «Динамо» и одержал третью победу кряду Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Минск) завершился в пользу россиян – 7:2.

В составе победителей отличились Артем Федоров, Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль, а также Александр Хохлачев, забросивший две шайбы, Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков. У белорусской команды это сделали Франсис Паре и Тему Пулккинен.

Таким образом, подопечные Олега Знарка одержали третью победу кряду, а игроки «Динамо» уступили в третьей встрече подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Динамо» (Минск) – 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)

Голы: Паре (Еременко, Спунер, бол), 02:51 – 0:1; Федоров (Ганзл), 09:22 – 1:1; Пулккинен (А. Костицын, Крыскин, бол), 11:58 – 1:2; Даугавиньш (Никонцев), 13:17 – 2:2; Хохлачев (Карсумс, Гончаров), 33:33 – 3:2; Даугавиньш (Никонцев, Зубов), 34:36 – 4:2; Никонцев (Даугавиньш), 41:12 – 5:2; Хохлачев (Ганзл, Федоров), 43:22 – 6:2; Цыплаков (Юньков, мен), 55:36 – 7:2