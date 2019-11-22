«Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс» - Советский спорт
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22 ноября 2019 08:10ХоккейНечаев Юрий

«Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс»

Евгений Малкин набрал 2 очка.

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» со счетом 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Теперь на его счету 13 (4+9) очков в 11 матчах сезона. Голкипер Семен Варламов участия в матче не принимал.

Для команды из Нью-Йорка эта победа стала пятой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Малкин — 4 (Гюнтцель, Марино), 1:04 — 0:1. Мэйфилд — 3 (Барзал), 15:12 — 1:1. Раст — 8, 21:09 — 1:2. Бовилье — 8 (бол., Брассар, Пулок), 31:38 — 2:2. Нельсон — 7 (бол., Бовилье, Барзал), 55:08 — 3:2. Хернквист — 6 (Малкин, Дюмулин), 59:30 — 3:3. Нельсон — 8 (Барзал), 64:16 — 4:3.

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