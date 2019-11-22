Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Каролину» - Советский спорт
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22 ноября 2019 08:27ХоккейНечаев Юрий

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Каролину»

«Флайерз» прервали серию из четырех поражений подряд.

«Каролина» на своем льду уступила «Филадельфии» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (2:2, 0:1, 1:2).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился россиянин Иван Проворов, реализовавший большинство. Это его 5-й гол в текущем сезоне. Форвард хозяев Андрей Свечников отметился результативной передачей. В активе 19-летнего нападающего 24 (10+14) очка в 22 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Голы: Ахо — 11 (Терявяйнен, Песке), 3:23 — 1:0. Терявяйнен — 6 (бол., Свечников, Дзингел), 4:43 — 2:0. Жиру — 6 (Конекны, Майерс), 6:31 — 2:1. Проворов — 5 (бол., Жиру, Конекны), 13:14 — 2:2. Фрост — 2 (мен., Жиру), 22:51 — 2:3. Валлмарк — 3 (Макгинн, Эдмундсон), 43:24 — 3:3. Жиру — 7 (Фрост, Конекны), 51:16 — 3:4. Хэйс — 5 (п.в., Раффль), 59:54 — 3:5.

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