«Флорида» в домашнем матче обыграла «Анахайм» По ходу матча «Пантерз» уступали 0:4, но смогли отыграться.

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28 сэйвов российского вратаря Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Анахайм» в регулярном матче чемпионата НХЛ.

По ходу поединка хозяева уступали со счетом 0:4, но смогли сравнять счет и добиться победы в овертайме. Победная шайба на счету Аарона Экблада.

«Флорида» одержала третью победу подряд, для «Дакс» это поражение стало седьмым в восьми последних встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 1:0)

Голы: Джонс — 3 (Сильверберг, Ларссон), 17:15 — 0:1. Ритчи — 3 (Каше, Гудбрэнсон), 27:17 — 0:2. Ракелль — 7 (бол., Фаулер, Гецлаф), 35:50 — 0:3. Каше — 2, 38:39 — 0:4. Коннолли — 9 (Ватрано), 38:53 — 1:4. Коннолли — 10 (Трочек, Строльман), 39:20 — 2:4. Экблад — 3 (Юбердо, Барков), 51:55 — 3:4. Тонинато — 2 (Экблад, Хоффман), 55:37 — 4:4. Экблад — 4 (Юбердо, Барков), 60:22 — 5:4.