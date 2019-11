«Айлендерс» установили клубный рекорд по серии с набранными очками

«Айлендерс» победили «Питтсбург» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

The @NYIslanders rallied again to extend their point streak to 16 games, the longest in the club’s 47-year history. #NHLStats pic.twitter.com/cD0ZcypTPe