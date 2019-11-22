«Айлендерс» установили клубный рекорд по серии с набранными очками «Островитяне» набирают очки в 16 матчах подряд.

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«Айлендерс» победили «Питтсбург» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

🚨 FRANCHISE RECORD ALERT 🚨



The @NYIslanders rallied again to extend their point streak to 16 games, the longest in the club’s 47-year history. #NHLStats pic.twitter.com/cD0ZcypTPe — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 22, 2019

Таким образом, это позволило «островитянам» установить клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками.

«Айлендерс» набирают очки в 16 матчах, в которых у них 15 побед при одном поражении в овертайме. В последний раз команда проиграла в основное время 12 октября – в игре с «Каролиной» (2:5).

Ранее в истории клуба было три серии по 15 игр с очками: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82.

Всего в нынешнем сезоне у «Айлендерс» 33 очка в 20 играх и второе место в Столичном дивизионе и всей лиге. В следующем матче 23 ноября команда сыграет в гостях с «Сан-Хосе».