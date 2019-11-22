Биннингтон стал первой звездой четверга в НХЛ Голкипер «Сент-Луиса» отразил 40 бросков в матче с «Калгари».

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон признан лучшим игроком четверга в НХЛ.

26-летний канадец отразил все 40 бросков в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (5:0) и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Теперь у Биннингтона 11 побед в 18 матчах, 92,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,19 гола за игру.

Второй звездой назван форвард «Филадельфии» Клод Жиру. 31-летний канадец оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче с «Каролиной» (5:3). Теперь у него 17 (7+10) очков в 22 играх.

Третьей звездой выбран форвард «Айлендерс» Брок Нелсон. 28-летний американец сделал дубль в ворота «Питтсбурга» (4:3 OT) в своем 500-м матче за карьеру в лиге. Теперь на его счету 19 (8+11) очков в 20 играх.