«Амур» выплатил часть долгов Дальневосточный клуб рассчитался с хоккеистами за июль и август.

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О том, что хоккеистам хабаровской команды выплатили долги по зарплате за два летних месяца, сообщил, «БИЗНЕС Online». До нового года игрокам должны закрыть оставшиеся долги по контрактам.

Напомним, что из-за проблем с финансированием хабаровчане не получали зарплату в полном размере с начала сезона.

Сегодня «Амур» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым». Начало – в 17:00 по московскому времени.