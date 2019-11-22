Павел Дацюк – об отставке Бэбкока: Удивительно, он хороший специалист «Торонто» отправил в отставку бывшего тренера Дацюка.

Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал отставку главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока, у которого он играл в «Детройте».

«Да, я увидел новость, – приводит слова 41-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Удивительно. Бэбкок – хороший специалист. Может быть, у него не все получилось в «Торонто». Я не знаю, сколько у него еще было лет контракта. Четыре года? Но все бывает в хоккее».

Напомним, 56-летний Бэбкок был отправлен в отставку в среду. Под его руководством «кленовые листья» проиграли шесть последних матчей и занимали десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новым главным тренером «Торонто» стал Шелдон Киф, который ранее руководил фарм-клубом – «Торонто Марлис».