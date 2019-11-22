Маннинен поможет «Салавату» в матче против «Амура» - Советский спорт
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22 ноября 2019 17:20ХоккейКорегин Владислав

Маннинен поможет «Салавату» в матче против «Амура»

Финский нападающий получил небольшое повреждение с «Авангардом».

27-летний форвард сборной Финляндии и уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен готов помочь своей команде в матче против хабаровского «Амура».

Хоккеист смог быстро восстановиться после небольшой травмы, полученной в выездной игре против омского «Авангарда» 18 ноября (1:4).

Несмотря на то, что финн пропустил игру с «Куньлунем Ред Стар» (1:0), подопечные Николая Цулыгина смогли одержать важную для себя победу и закрепиться на третьем месте Восточной конференции, уступая лишь «Авангарду» и «Ак Барсу».

Отметим, что в текущем сезоне Сакари Маннинен принял участие в 29 матчах чемпионата, забив 3 шайбы и отдав 12 голевых передач, в среднем проводя на площадке 19 минут и 8 секунд.

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