Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго»

Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).
29-летний капитан команды не появлялся на льду во втором и третьем периодах. Всего он провел на площадке девять смен, а его игровое время составило 5 минут 17 секунд.
Как сообщил после игры главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер Стэмкосу разрешили уйти в раздевалку, но он принял решение остаться на скамейке запасных, чтобы быть рядом с партнерами.
Отметим, что в этом матче из-за травмы не сыграл другой лидер команды – нападающий Никита Кучеров.
В нынешнем сезоне на счету Стэмкоса 20 (7+13) очков в 19 матчах при показателе полезности «–8» и двух минутах штрафа.
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