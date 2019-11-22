Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго» Капитан «молний» не выходил на лед во втором и третьем периодах.

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Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).

Per Coop, it is a lower-body injury for Steven Stamkos, who did not play in the second or third periods tonight.



Coop says Stamkos was given the option but wanted to stay on the bench and be there with his teammates. #TBLvsCHI — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 22, 2019

29-летний капитан команды не появлялся на льду во втором и третьем периодах. Всего он провел на площадке девять смен, а его игровое время составило 5 минут 17 секунд.

Как сообщил после игры главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер Стэмкосу разрешили уйти в раздевалку, но он принял решение остаться на скамейке запасных, чтобы быть рядом с партнерами.

Отметим, что в этом матче из-за травмы не сыграл другой лидер команды – нападающий Никита Кучеров.

В нынешнем сезоне на счету Стэмкоса 20 (7+13) очков в 19 матчах при показателе полезности «–8» и двух минутах штрафа.