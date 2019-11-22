«Торпедо» нанесло «Сибири» шестое поражение кряду - Советский спорт
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22 ноября 2019 18:20ХоккейКорегин Владислав

«Торпедо» нанесло «Сибири» шестое поражение кряду

В родных стенах новосибирский клуб уступил со счетом 1:4.

Новосибирская «Сибирь» продолжила свою безвыигрышную серию, проиграв на своем льду нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Несмотря на то, что хозяева вышли вперед усилиями нападающего Никиты Михайлова, «Торпедо» смогло переломить ход встречи и четырежды огорчило вратаря соперников Харри Сятери. Результативными бросками отличились Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер, Куинтон Хауден и Михаил Варнаков.

Отметим, что «Сибирь» проиграла свой шестой матч подряд и расположилась на девятом месте Восточной конференции, одержав лишь 14 побед в 28 встречах. «Торпедо» поднялось на третью строчку на «Востоке», имея в своем активе 38 очков.

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