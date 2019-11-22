Иван Проворов: Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры Защитник «Филадельфии» Иван Проворов – о победе в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Каролиной» (5:3).

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- Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры. Но мы понимали, что впереди 55 минут и если играть в свой хоккей, заставить соперника думать в первую очередь о защите, не терять шайбу, то у нас будут шансы развернуть ход встречи, - приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский защитник «Флайерз» отличился в этой встрече заброшенной шайбой отметился, реализовав большинство. Это пятый гол Проворов в текущем сезоне.