Михаил Сергачев: Приятно наконец-то открыть счет голам Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев – о победе в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).

- Приятно наконец-то открыть счет голам. Но для меня личная статистика никогда не шла на первом месте. Важнее помогать команде выигрывать и заодно облегчать в меру сил работу партнерам, - приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский защитник «Лайтнинг» в этой встрече отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в текущем сезоне. Всего на счету Сергачева 10 (1+9) очков в 19 матчах регулярного чемпионата.