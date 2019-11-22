ЦСКА объявил о переходе Корастылева

Российский нападающий Никита Корастылев продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба КХЛ. Сегодня, 22 ноября он подписал двухлетнее соглашение.
В сентябре этого года 22-летний хоккеист по обоюдному согласию сторон расторг контракт с фарм-клубом «Коламбуса». Также он играл в составе «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).
Добавим, что нападающий перебрался в Северную Америку в возрасте 14 лет.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:36 Фигурное катание Волохов Юрий Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей