ЦСКА объявил о переходе Корастылева Армейцы вернули своего воспитанника.

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Российский нападающий Никита Корастылев продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба КХЛ. Сегодня, 22 ноября он подписал двухлетнее соглашение.

В сентябре этого года 22-летний хоккеист по обоюдному согласию сторон расторг контракт с фарм-клубом «Коламбуса». Также он играл в составе «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).

Добавим, что нападающий перебрался в Северную Америку в возрасте 14 лет.