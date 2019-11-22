«Салават Юлаев» дома переиграл «Амур»

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Никита Сошников (9-я минута), Александр Бурмистров (25), Филип Ларсен (51), Сакари Маннинен (59) и Александр Кадейкин (60). У хабаровского клуба отличились Станислав Кацуба (9), Денис Голубев (33) и Глеб Корягин (51).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 39 очков в 31 встрече и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 26 очков после 29 матчей, занимает 11-е место на «Востоке».
В следующем матче «Салават Юлаев», одержавший вторую победу кряду, сыграет на своем льду против «Ак Барса», а «Амур», потерпевший пятое поражение в семи последних играх сезона, в гостях встретится с «Барысом».
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